Hall of Fame

Ganz gleich, welche Ziele Anleger verfolgen, ob sie Daytrader sind oder fürs Alter vorsorgen möchten, ob sie Millionenbeträge investieren oder den Sparstrumpf geplündert haben, ob sie in den Handelsräumen großer Finanzinstitute sitzen oder am privaten Schreibtisch unterm Dach – die Auswahl der Basiswerte ist mit der wichtigste Faktor bei ihren Anlageentscheidungen. Fehler, die hier gemacht werden, gehen später oftmals zulasten der Rendite und sind dann nur noch schwer zu korrigieren. Schließlich gilt gerade für Privatanleger das alte Börsensprichwort: „Hin und her macht Taschen leer“. Entsprechend wird kaum ein Thema unter privaten wie professionellen Anlegern so heftig diskutiert wie das der richtigen Basiswertauswahl. Analysten wie Anleger sind überall auf der Welt ständig auf der Suche nach der neuen Superaktie, dem vielversprechendsten Start-up oder dem neuen Megatrend. Immer in der Hoffnung auf ein künf­tiges Kursfeuerwerk. Für Thomas Müller, Vorstandschef des TM Börsenverlags aus Rosenheim, ist das jedoch zu kurz gesprungen: „Die Strahlkraft, die von vermeintlich besonders dynamischen Aktien ausgeht, kann ich gut verstehen – und sie haben im Rahmen eines Portfolios natürlich ihre Berechtigung –, aber was die meisten Anleger vor allem suchen ist ein solides Basisinvestment für den langfristigen Vermögensaufbau.“

erfolg am Markt

Genau ein solches Basisinvestment könnten Müller und sein Team mit dem boerse.de-Champions-Defensiv-Index entwickelt haben. Und nach Ansicht etlicher Anleger ist ihnen dies auch durchaus gelungen. 2014 wurde das auf dem Index beruhende BCDI-Zertifikat DT0BAC an der Börse eingeführt – mit durchschlagendem Erfolg: Bereits 15 Monate später, im September 2015, hatten Anleger mehr als 100 Mio. Euro in das Zertifikat investiert. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter, denn das Zertifikat war 2018 zum dritten Mal in Folge das meistgehandelte Indexzertifikat an der Stuttgarter Derivatebörse Euwax.